Три лидера «Майами» получили травмы в первом матче финала НБА
«Майами Хит» в первом матче финальной серии НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» потерял трёх ведущих игроков из-за повреждений, сообщает CBS.
Словенский защитник команды Горан Драгич покинул площадку в первой половине из-за травмы левой ноги. Игрок отправился на рентгенологическое обследование, но по сообщениям СМИ, он пропустит следующий матч серии. В сегодняшней игре за 15 минут он успел набрать 6 очков и сделать 3 передачи. Центровой Бэм Адебайо ушёл с паркета в третьей четверти, повредив левое плечо. За 21 минуту он набрал 8 очков и сделал 4 подбора. Рентген не показал у Адебайо серьёзного повреждения.
Ещё одним травмированным игроком в составе «Майами Хит» стал Джимми Батлер, который остался на паркете.
«Лейкерс» разгромили «Майами» в первом матче финала НБА
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