Леброн Джеймс установил выдающийся рекорд века в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 25 очков, 13 подборов и 9 передач в первом матче финала НБА против «Майами Хит».



Леброн провёл 22-ю игру в финале НБА с 25+ очками и 10+ подборами, обогнав Шакила О'Нила. У Джеймса лучший показатель в 21-м веке по количеству игр с подобной статистической линией.



До рекорда НБА, установленного Элджином Бэйлором в 1970 году, Джеймсу осталось добыть одну победу.

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На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.