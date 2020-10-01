Леброн Джеймс установил выдающийся рекорд века в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 25 очков, 13 подборов и 9 передач в первом матче финала НБА против «Майами Хит».
Леброн провёл 22-ю игру в финале НБА с 25+ очками и 10+ подборами, обогнав Шакила О'Нила. У Джеймса лучший показатель в 21-м веке по количеству игр с подобной статистической линией.
До рекорда НБА, установленного Элджином Бэйлором в 1970 году, Джеймсу осталось добыть одну победу.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.
- 1 октября 2020
-
08:48
-
08:43
-
08:32
-
08:25
-
08:18
-
08:13
-
08:07
-
08:02
-
07:35
-
06:46
-
00:48
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:25
-
00:16
-
00:03
-
00:03
- 30 сентября 2020
-
23:51
-
23:45
-
23:39
-
23:20
-
23:15
-
22:28
-
21:35
-
20:01
-
18:53
-
18:48
-
18:26
-
17:41
-
16:44
-
16:44
-
16:42
-
16:28
-
15:07