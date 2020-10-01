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Энтони Дэвис: это момент, которого я ждал всю свою карьеру

Энтони Дэвис: это момент, которого я ждал всю свою карьеру
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о первом матче финала НБА с «Майами Хит» (116:108).

«Я чувствовал себя хорошо. Моя первая игра финала НБА. Очевидно, немного нервничал. Но когда вбрасывают мяч, мы просто выходим и играем в баскетбол. Я попытался сделать это сегодня вечером, уверенно играл с самого начала матча, много добирался до линии штрафных бросков, смог успокоиться и увидеть, как мяч проходит через сетку, бросал в прыжке, а также открывался в краске. Так что я просто стараюсь выйти на паркет и чувствовать себя комфортно. Это момент, которого я ждал всю свою карьеру. Я в финале НБА, поэтому должен максимально использовать возможности. Они не появляются слишком часто», — цитирует Дэвиса Fadeaway World.

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