Леброн Джеймс — о поражении от «Далласа» в финале-2011: эта хрень донимает меня до сих пор

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после первого матча финала НБА с «Майами Хит» (116:98) отметил важность победы, вспомнив о сенсационном поражении от «Даллас Маверикс» в решающей серии 2011 года. Тогда суперкоманда «Майами Хит» с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем неожиданно не смогла обыграть «Маверикс» во главе с Дирком Новицки.

«Я был сосредоточен на том, чтобы первая игра финала с „Майами“ завершилась нашей победой. До сих пор вспоминаю растерянное крупное преимущество во второй игре финала НБА 2011 года с „Маверикс“: Эта хрень донимает меня по сей день», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Леброн Джеймс может выиграть четвёртый титул, если «Лейкерс» одолеют «Хит» в серии финала.