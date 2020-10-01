Адам Сильвер высказался о работе всего 4 темнокожих тренеров в НБА

Комиссар НБА Адам Сильвер отметил важность борьбы за равноправие в лиге, но при этом не считает, что пост главного тренера должен присуждаться из-за цвета кожи. После увольнения главного тренера «Клипперс» Дока Риверса в НБА осталось всего 4 темнокожих тренера — Джей Би Бикерстафф («Кливленд Кавальерс»), Дуэйн Кейси («Детройт Пистонс»), Ллойд Пирс («Атланта Хоукс») и Монти Уильямс («Финикс Санз»).

«Команды должны иметь возможность нанимать тог главного тренера, которого они хотят. Но даже с учётом сказанного, нам нужно добиться большего в борьбе за равноправие. Лига рассмотривала возможность введения аналога „правила Руни“, но в конечном счёте решила не применять его», — приводит слова Сильвера Clutch Points.

Отметим, что так называемое «правило Руни» действует в НФЛ и названо в честь владельца «Питтсбург Стилерс» Дэна Руни. Это правило обязывает клубы НФЛ при составлении списка кандидатов на тренерскую должность включать туда представителя национальных меньшинств.