Смит объяснил, почему никогда не поставит Леброна Джеймса выше Майкла Джордана

Эксперт ESPN Смит считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс никогда не сможет достичь победной ментальности шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
«Джордан — величайший игрок всех времён. Дело не только в семи сезонах подряд, когда мой брат набирал в среднем 30+ очков, не в шести победах при шести участиях в финалах НБА. Дело не только в том, что он ни разу не позволил финальной серии дойти до семи игр. Есть что-то незаметное всеми окружающими в уровне конкуренции, с которой Джордану пришлось идти на пути к тому уровню величия, которого он в конечном итоге достиг. Леброн физически может превосходить Джордана, но он просто не соответствует его ментальности. С точки зрения разносторонности таланта можно было бы привести аргумент в пользу того, что Леброн лучше. Но психологическая стойкость Леброна даже близко не на одном уровне с Джорданом», — цитирует Смита Fadeaway World.
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