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Фрэнк Вогель объяснил, почему сделал ставку на Дуайта Ховарда в первой игре финала НБА

Фрэнк Вогель объяснил, почему сделал ставку на Дуайта Ховарда в первой игре финала НБА
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель, комментируя победу своей команды в первом матче финальной серии НБА с «Майами Хит» (116:98), ответил на вопрос, почему решил выбрать стартовым центровым на игру Дуайта Ховарда.

«Что ж, мы хотели выиграть первую игру. Обычно мы начинаем серию в традиционном стиле и делали это несколько раз на протяжении плей-офф. Но «Майами» трижды вёл в первых раундах с другими командами со счётом 2-0. И с точки зрения первой игры для меня это было важно.

Мы решили выбрать Ховарда. Дуайт отлично закончил серию с «Денвер Наггетс». Он физически не уступает одному из их лучших игроков Бэму Адебайо. Поэтому мы решили начать серию с Дуайтом», — приводит слова Вогеля ASAP Sports.

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