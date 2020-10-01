Фрэнк Вогель объяснил, почему сделал ставку на Дуайта Ховарда в первой игре финала НБА
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель, комментируя победу своей команды в первом матче финальной серии НБА с «Майами Хит» (116:98), ответил на вопрос, почему решил выбрать стартовым центровым на игру Дуайта Ховарда.
«Что ж, мы хотели выиграть первую игру. Обычно мы начинаем серию в традиционном стиле и делали это несколько раз на протяжении плей-офф. Но «Майами» трижды вёл в первых раундах с другими командами со счётом 2-0. И с точки зрения первой игры для меня это было важно.
Мы решили выбрать Ховарда. Дуайт отлично закончил серию с «Денвер Наггетс». Он физически не уступает одному из их лучших игроков Бэму Адебайо. Поэтому мы решили начать серию с Дуайтом», — приводит слова Вогеля ASAP Sports.
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