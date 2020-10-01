Эрик Споэльстра отреагировал на разгром «Майами» в первой игре финала НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал разгромное поражение своей команды в первом матче финальной серии НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (98: 116).
«Лейкерс» задавали тон, силу, атлетичность в большей части игры. Они просто взяли её под свой контроль, и мы не смогли вернуться. Это был матч на высоком уровне, поэтому в нём нужно делать всё с силой и тщательностью. Это клише, но каждое владение имеет значение.
У нас было слишком много владений, в которых была либо плохая комбинация, либо промах, приводивший к плохой защите. Мы намного лучше, чем выглядели сегодня. Но надо отдать должное «Лейкерс», мы обязаны поработать над вторым матчем. У нас есть 48 часов, чтобы выяснить, каким будет следующий план для атаки», — приводит слова Споэльстры ASAP Sports.
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