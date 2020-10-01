Новичок «Майами» установил антирекорд последних 20 лет в НБА

Новичок «Майами Хит» Тайлер Хирроу закончил первый матч серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» с рейтингом плюс-минус – «-35», что стало худшим результатом среди всех баскетболистов, участвовавших в играх финальных серий НБА, с 2000-го года.



«Лейкерс» одержали разгромную победу — 116:98. Лучшей результативностью в составе победителей отметился Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка и 9 подборов. Второй результат — у Леброна Джеймса, записавшего на свой счёт дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов. Лучшая результативность у составе «Майами» — у Джимми Батлера: 23 очка и 2 подбора. Кендрик Нанн отметился 18 баллами в графе результативности.

Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.