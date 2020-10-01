Леброн Джеймс сравнялся с Мэджиком Джонсоном и превзошёл Карима Абдул-Джаббара

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал седьмым игроком в истории НБА, который сыграл 50 и более матчей в финальных сериях.



Первая игра финала НБА-2020 с «Майами Хит» (116:98) стала для Джеймса 50-м матчем в финальных сериях. Джеймс сравнялся с легендой «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном по данному показателю. Более 50 матчей в финальных сериях сыграли только Билл Расселл (70) и Сэм Джонс (64), Карим Абдул-Джаббар (56), Джерри Уэст (55) и Том Хейнсон (52). Всего Джеймс участвовал в 10 финальных сериях. Леброн трижды стал чемпионом НБА — в 2012 и 2013 годах в составе «Майами Хит» и в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс».

Кроме того, Джеймс оформил 503-й подбор в финале НБА, опередив по этому показателю Карима Абдул-Джаббара и выйдя на четвёртое место в истории лиги.