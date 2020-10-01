«Клипперс» выбрали приоритетного кандидата на пост нового главного тренера

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» после увольнения Дока Риверса рассматривает в качестве приоритетного кандидата на пост нового главного тренера экс-наставника «Кливленд Кавальерс» Тайрона Лю, сообщает BasketUSA.



Лю работал вместе с Риверсом в «Клипперс» и хорошо знает всю команду. Кроме того он трижды доходил до финала конференции в плей-офф и прекрасно умеет обращаться со звёздными игроками.



Источник отмечает, что, несмотря на то что «Клипперс» рассматривают Лю основным кандидатом, сам специалист хочет изучить и другие варианты. У Тайрона в ближайшее время запланированы встречи с «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Хьюстон Рокетс».



Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии, а в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104). После этого специалист был уволен из команды.