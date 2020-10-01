«Это нереально! Вытащите её». Звёзды женской НБА — об аресте Левченко в Беларуси

Чемпионка женской НБА 2019 года бельгийка Ким Местда поддержала белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которая осуждена на 15 суток за участие в несанкционированных акциях.
«Это нереально! Вытащите её», – написала Местда на своей странице в «Твиттере».
Записью об аресте Елены Левченко также поделились игрок сборной Италии Гиоргия Соттана, экс-игрок WNBA, чемпионка Турции Эбони Хоффман, игрок WNBA бельгийка Джули Аллеманд и её соотечественница Эмма Миссеман, чемпионка WNBA француженка Сандрин Груда. Последняя выразила сожаление относительно случившегося.
«Мне так грустно сейчас», – написала Груда в своём «твиттере», добавив к посту хештег #СвободуЛевченко (#FreeLeuchanka).
Левченко была задержана в аэропорту Минска, откуда вылетала на плановое лечение и реабилитацию. Елена связалась с адвокатом и сообщила, что она задержана в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.
- 1 октября 2020
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