«Это нереально! Вытащите её». Звёзды женской НБА — об аресте Левченко в Беларуси

Чемпионка женской НБА 2019 года бельгийка Ким Местда поддержала белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которая осуждена на 15 суток за участие в несанкционированных акциях.

«Это нереально! Вытащите её», – написала Местда на своей странице в «Твиттере».



Записью об аресте Елены Левченко также поделились игрок сборной Италии Гиоргия Соттана, экс-игрок WNBA, чемпионка Турции Эбони Хоффман, игрок WNBA бельгийка Джули Аллеманд и её соотечественница Эмма Миссеман, чемпионка WNBA француженка Сандрин Груда. Последняя выразила сожаление относительно случившегося.



«Мне так грустно сейчас», – написала Груда в своём «твиттере», добавив к посту хештег #СвободуЛевченко (#FreeLeuchanka).

Левченко была задержана в аэропорту Минска, откуда вылетала на плановое лечение и реабилитацию. Елена связалась с адвокатом и сообщила, что она задержана в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.