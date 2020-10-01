Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Это нереально! Вытащите её». Звёзды женской НБА — об аресте Левченко в Беларуси

«Это нереально! Вытащите её». Звёзды женской НБА — об аресте Левченко в Беларуси
Баскетбол 0

Чемпионка женской НБА 2019 года бельгийка Ким Местда поддержала белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которая осуждена на 15 суток за участие в несанкционированных акциях.

«Это нереально! Вытащите её», – написала Местда на своей странице в «Твиттере».

Записью об аресте Елены Левченко также поделились игрок сборной Италии Гиоргия Соттана, экс-игрок WNBA, чемпионка Турции Эбони Хоффман, игрок WNBA бельгийка Джули Аллеманд и её соотечественница Эмма Миссеман, чемпионка WNBA француженка Сандрин Груда. Последняя выразила сожаление относительно случившегося.

«Мне так грустно сейчас», – написала Груда в своём «твиттере», добавив к посту хештег #СвободуЛевченко (#FreeLeuchanka).

Левченко была задержана в аэропорту Минска, откуда вылетала на плановое лечение и реабилитацию. Елена связалась с адвокатом и сообщила, что она задержана в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.

«Не знаю, это не передать». Левченко рассказала о своём задержании в Беларуси
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020