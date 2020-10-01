Вассилис Спанулис назвал самого впечатляющего соперника, против которого когда-либо играл
Разыгрывающий защитник греческого «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис ответил на вопрос, кто из баскетболистов, с кем он выступал в одной команде или против которых играл, восхитил его больше других.
«Я думаю, это покойный Коби Брайант. В моих глазах это было что-то потрясающее. Что его отличало? Его пластика», — приводит слова Спанулиса Eurohoops.
Спанулис принял участие в 31 матче за «Хьюстон Рокетс» в сезоне-2006/2007, набирая в среднем 2,7 очка и 1,0 передачи. Он также сыграл в матче плей-офф три минуты и набрал 4 очка. В межсезонье-2007 Спанулиса обменяли в «Сан-Антонио Спёрс», который отчислил его через несколько дней. Разыгрывающий вернулся в Грецию, где в настоящий момент выступает за «Олимпиакос».
- 1 октября 2020
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