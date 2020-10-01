Евролига вслед за НБА разрешила баскетболистам наносить лозунги на игровую форму

Евролига разрешила игрокам вместо имён наносить на майки лозунги против расизма, дискриминации, неравенства и нетерпимости, сообщает Eurohoops.



В первом и втором турах их можно будет наносить только на тренировочную форму, а в третьем и четвёртом – ещё и на игровые майки. Инициатива носит название #notinourworld (Не в нашем мире).



Напомним, НБА и профсоюз разрешили игрокам лиги перед рестартом сезона заменить фамилию на майках различными заявлениями. Был утверждён перечень лозунгов: «Жизни чернокожих важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие.