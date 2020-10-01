Прямая трансляция национального финала Red Bull Half Court в Санкт-Петербурге

3 октября в Санкт-Петербурге состоится национальный финал стритбольного турнира Red Bull Half Court. За звание чемпиона и путёвку в мировой финал поборются 10 мужских команд, победивших в региональных отборочных этапах в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Перми, Калининграде и Краснодаре.

В женском турнире выступят восемь команд, успешно преодолевших сито отбора в своих регионах, а победительницы отправятся на мировой финал в Турцию в качестве почётных гостей мужского турнира.

Все матчи национального финала стритбольного турнира Red Bull Half Court будут транслироваться в прямом эфире на «Чемпионате».

Все матчи национального финала Red Bull Half Court пройдут на площадке «Севкабель порт» (Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, Гавань Васильевского острова). Встречи группового этапа стартуют в 12:45, полуфиналы запланированы на 18:00, а решающие встречи начнутся в 19:15.

Организаторы приготовили участникам и гостям турнира много сюрпризов: на площадку команды прибудут на корабле, а проводить решающие встречи им предстоит в ограниченном пространстве половины баскетбольного корта, со всех сторон огороженного решёткой. А выступление баскетбольных фристайлеров Ballaholix, чирлидинг-шоу и выставка спортивных автомобилей сделают крутой стритбольный праздник ещё привлекательнее для зрителей.

Стритбольный турнир пройдёт по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Состав команды – три игрока в поле и один на замене. Каждая игра длится 10 минут с ограничением в 21 очко.

Победителю матча полагается 5 баллов, а самая результативная команда в каждой группе получает ещё 6 бонусных баллов. Это правило мотивирует участников чаще атаковать и добавляет игре зрелищности.

Мировой финал Red Bull Half Court состоится в ноябре 2020 года в Турции и будет включать в себя только мужской турнир.