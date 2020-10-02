ЦСКА стартовал в Евролиге с поражения от «Барселоны»

В Барселоне завершился матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги. «Барселона» на своём паркете нанесла поражение московскому ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 76:66.

Уже к концу первой четверти хозяева вели с преимуществом «+10». К большому перерыву российский клуб сумел немного сократить отставание в счёте. Но в дальнейшем «Барселона» контролировала ход матча и довела его до победы.

Турнирная таблица Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Барселоны» Брэндон Дэвис, набравший 18 очков. Форвард «Барселоны» Никола Миротич завершил матч с 17 очками.

В составе российского клуба 15 очков набрал грузинский форвард Торнике Шенгелия. 13 очков в активе разыгрывающего Майка Джеймса.