ЦСКА стартовал в Евролиге с поражения от «Барселоны»
В Барселоне завершился матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги. «Барселона» на своём паркете нанесла поражение московскому ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 76:66.
Уже к концу первой четверти хозяева вели с преимуществом «+10». К большому перерыву российский клуб сумел немного сократить отставание в счёте. Но в дальнейшем «Барселона» контролировала ход матча и довела его до победы.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Барселоны» Брэндон Дэвис, набравший 18 очков. Форвард «Барселоны» Никола Миротич завершил матч с 17 очками.
В составе российского клуба 15 очков набрал грузинский форвард Торнике Шенгелия. 13 очков в активе разыгрывающего Майка Джеймса.
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2020, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
76 : 66
ЦСКА
Москва, Россия
Барселона: Дэвис - 18, Миротич - 17, Абринес - 13, Хиггинс - 8, Калатес - 7, Ханга - 7, Эртель - 4, Шмитс - 2, Больмаро, Клавер, Ориола, Пустовой
ЦСКА: Шенгелия - 15, Джеймс - 13, Хэкетт - 11, Клайберн - 8, Хиллиард - 8, Боломбой - 6, Ухов - 3, Фойгтман - 2, Антонов, Курбанов, Лопатин, Хоменко
- 2 октября 2020
-
01:00
-
00:04
- 1 октября 2020
-
23:09
-
22:49
-
22:23
-
22:13
-
21:29
-
20:52
-
19:45
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:12
-
17:19
-
16:14
-
15:38
-
15:30
-
14:38
-
14:17
-
13:55
-
13:01
-
12:38
-
12:02
-
11:58
-
11:50
-
11:46
-
11:13
-
11:05
-
10:48
-
09:58
-
09:42
-
09:25
-
09:19
-
08:51
Партнерский контент