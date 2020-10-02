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ЦСКА стартовал в Евролиге с поражения от «Барселоны»

ЦСКА стартовал в Евролиге с поражения от «Барселоны»
Баскетбол / Евролига 0

В Барселоне завершился матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги. «Барселона» на своём паркете нанесла поражение московскому ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 76:66.

Уже к концу первой четверти хозяева вели с преимуществом «+10». К большому перерыву российский клуб сумел немного сократить отставание в счёте. Но в дальнейшем «Барселона» контролировала ход матча и довела его до победы.

Турнирная таблица Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Барселоны» Брэндон Дэвис, набравший 18 очков. Форвард «Барселоны» Никола Миротич завершил матч с 17 очками.

В составе российского клуба 15 очков набрал грузинский форвард Торнике Шенгелия. 13 очков в активе разыгрывающего Майка Джеймса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2020, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
76 : 66
ЦСКА
Москва, Россия
Барселона: Дэвис - 18, Миротич - 17, Абринес - 13, Хиггинс - 8, Калатес - 7, Ханга - 7, Эртель - 4, Шмитс - 2, Больмаро, Клавер, Ориола, Пустовой
ЦСКА: Шенгелия - 15, Джеймс - 13, Хэкетт - 11, Клайберн - 8, Хиллиард - 8, Боломбой - 6, Ухов - 3, Фойгтман - 2, Антонов, Курбанов, Лопатин, Хоменко
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