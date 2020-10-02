Абринес и Дэвис высказались о победе над ЦСКА в Евролиге
Защитник «Барселоны» Алекс Абринес и центровой Брэндон Дэвис прокомментировали результат матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА. Встреча, проходившая в Каталонии, закончилась победой хозяев со счётом 76:66.
«Мы играли с действующим чемпионом. Знали, что будет нелегко. Но, как мне кажется, мы проделали отличную работу и заслужили победу. У соперника отличная команда, которая может забивать. Но и у нас хорошие игроки. Думаю, что 66 очков соперника показывают отличную игру нашей команды в обороне», — цитирует Абринеса пресс-служба Евролиги.
«Им удалось совершить погоню, особенно в третьей четверти. Нам пришлось обороняться и биться друг за друга. Хорошие команды совершают такие рывки, но я горжусь нашими ребятами», — добавил Дэвис.
ЦСКА стартовал в Евролиге с поражения от «Барселоны»
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