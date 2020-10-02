Пападопулос: мне хочется сделать что-то грандиозное вместе с «Зенитом»

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос поделился ожиданиями от работы в клубе.

«Всё просто. Мне хотелось сделать что-то грандиозное вместе с новой для себя командой. И я рад, что мы договорились с «Зенитом», молодым клубом с большими амбициями. Если у нас будут хорошие результаты, то я скажу, что принял огромное участие в формировании состава. Если нет, то скажу, что это были исключительно кандидатуры тренера (смеется). Конечно, я шучу. Если серьезно, то я принял участие во всех наших трансферах. Все трансферы были для нас удачные. С кем были самые тяжелые переговоры? Не хочу отвечать на этот вопрос, чтобы не раскрывать некоторые деликатные моменты», — приводят слова Пападопулоса «Известия».