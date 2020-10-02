Шарунас Ясикявичюс высказался о победе над ЦСКА в первом матче сезона

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (76:66).

«Поздравляем наших игроков и болельщиков, которым, к сожалению, пришлось остаться дома, потому что эту игру, я уверен, хотел увидеть каждый баскетбольный болельщик в Каталонии. Поздравляем с победой. Всегда приятно побеждать таких игроков и такую отличную команду, как ЦСКА. Я думаю, что большую часть игры мы играли в очень хороший баскетбол. Как обычно, ЦСКА вернётся. Они вернутся в игру. Сегодня мы нашли способ контролировать себя и когда они сократили отставание до 2 очков, мы смогли взять себя в руки, найти способ набора очков и сделать очень хороший рывок. Всегда трудно прийти в себя, но мы это сделали. Мы показали очень хорошую игру. ЦСКА доставил нам большие проблемы в третьей четверти. Верно и то, что у нас есть проблемы с завершением комбинаций. Когда мы играем лучше соперника, нам всегда не хватает концентрации. Это случилось сегодня вечером. Хочу работать над устранением этой проблемы как можно больше. Такая команда, как «Барселона», всегда должна решать исход заранее и не позволять соперникувернуться в игру», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Барселоны» Брэндон Дэвис, набравший 18 очков. Форвард «Барселоны» Никола Миротич завершил матч с 17 очками.

В составе российского клуба 15 очков набрал грузинский форвард Торнике Шенгелия. 13 очков в активе разыгрывающего Майка Джеймса.