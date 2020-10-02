Леброн Джеймс ответил на выпад Кайри Ирвинга в свой адрес

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал заявление о своём партнёрстве с Энтони Дэвисом после слов разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, которые были восприняты как выпад в его адрес.

«Мы с Энтони Дэвисом не завидуем друг другу. Думаю, это лучшее партнёрство. В профессиональном спорте есть ребята, которые объединяют усилия, чтобы стать альфа-самцами. Так это называют. Два парня, которые доминировали в определенном виде спорта в своих командах, собираются вместе и говорят о том, насколько доминирующими они могут быть. У некоторых личностей закрадывается зависть. Ведь это абсолютное противоречие тому, кем они являются. Мы знаем, кто мы такие. Мы знаем, что делаем. Мы хотим лучшего. Все настроены серьёзно. Каждый день мы работаем друг для друга. Желаем друг другу лучшего каждый день, как на паркете, так и вне его. Мы просто не завидуем друг другу. Я думаю, что нашему взаимоуважению нет предела», — цитирует Джеймса Fadeaway World.

Ирвинг ранее заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Кайри Ирвинг в 2014-2017 годах году выступал вместе с Леброном за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт-Уорриорз». Тогда по ходу серии «Кливленд» уступал — 1-3.