Стив Керр и Джоэл Эмбиид отреагировали на пятилетний контракт Дока Риверса в «Сиксерс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на назначение Дока Риверса на пост главного тренера «Филадельфии Сиксерс».

«Я рад за Дока и за «Сиксерс». Он отличный тренер и отлично подходит для лиги. Я счастлив, что он быстро вернулся в НБА», — приводит слова Керра обозреватель Коннор Летурно на своей странице в «Твиттере».

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид также высказался о новом тренере своей команды.

«Добро пожаловать в Город братской любви, тренер Риверс! Восхищён будущим и тем, что мы строим здесь», – написал Эмбиид на своей странице в «Твиттере».

Риверс заключил с «Филадельфией» пятилетний контракт. Ранее Риверс был уволен из «Лос-Анджелес Клипперс» после поражения в серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (3-4).