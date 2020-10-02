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Дэмьен Лиллард в четырёх словах прокомментировал огромный хейт к Леброну

Дэмьен Лиллард в четырёх словах прокомментировал огромный хейт к Леброну
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает необоснованно агрессивной критику в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Это действительно безумная хрень», — написал Лиллард на своей странице в «Твиттере», сделав репост записи о критике Леброна.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».

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