Кайри Ирвинг прояснил ситуацию с выпадом в адрес Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что не пытался сделать выпад в адрес бывшего одноклубника по «Кливленд Кавальерс», ныне выступающего за «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Почему это всегда должно быть в формате брат против брата? Почему? Если мои слова касаются кого-то, я называю имена. Не слушайте фальшивые истории, не поддавайтесь этому. Пусть люди живут своей жизнью. Это всего лишь игра», — цитирует Ирвинга Fadeaway World.
Ирвинг ранее заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Кайри Ирвинг в 2014-2017 годах году выступал вместе с Леброном за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт-Уорриорз». Тогда по ходу серии «Кливленд» уступал — 1-3.
Ирвинг и Дюрант объединились в «Нетс» летом прошлого года. Пока они не провели ни одного матча вместе на площадке, поскольку Дюрант пропустил весь сезон-2019/2020 из травмы ахилла.
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