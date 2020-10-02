Назван возможный пакет обмена Пола Джорджа в «Бруклин»

Журналист Fox Sports Джейсон Макинтайр в своём подкасте заявил, что одноклубники Пола Джорджа не довольны своим партнёром и не испытывают к нему никакого уважения. Существует высокая вероятность, что в ближайшее время может покинуть «Лос-Анджелес Клипперс» и быть обмененным в «Бруклин Нетс», где объединится с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.
По словам Макинтайра, «Бруклин» в обмен на Джорджа будет готов отдать Кариса ЛеВерта, Спенсера Динвидди, Джарретта Аллена и несколько пиков второго раунда драфта.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии, а в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104). Джордж в этой встрече набрал всего 10 очков.
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