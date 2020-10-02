«Чёрт меня дери» Игроки НБА отреагировали на заражение Дональда Трампа коронавирусом
Баскеболисты НБА в социальных сетях отреагировали на заражение президента США Дональда Трампа.
«Чёрт меня дери», — написал на своей странице в «Твиттере» чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс.
«У Трампа действительно коронавирус?» — удивился чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченниг Фрай.
«Нельзя игнорировать науку», — отметил трёхкратный лучший шестой игрок НБА защитник «Бруклин Нетс» Джамал Кроуфорд.
«Напоминание о том, что нужно носить мою маску», — написал атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.
Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. У президента США и первой леди заболевание проходит бессимптомно, они находятся на изоляции.
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