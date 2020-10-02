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Спортивный директор «Зенита»: Хави — топ-тренер, один из лучших в своём деле

Спортивный директор «Зенита»: Хави — топ-тренер, один из лучших в своём деле
Баскетбол / Евролига 0

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос ответил на вопрос, верит ли он, что у главного тренера сине-бело-голубых Хавьера Паскуаля получится брать трофеи с санкт-петербургским клубом, как с «Панатинаикосом».

«Хави — топ-тренер, один из лучших в своём деле. Вот мой ответ на ваш вопрос», — приводят слова Пападопулоса «Известия».

Пападопулос и Паскуаль вместе работали в «Панатинаикосе». Под руководство Хавьера клуб выиграл два чемпионских титула подряд.

«Зенит» с победы стартовал в новом розыгрыше Евролиги. Накануне в первом матче регулярного чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 73:69. Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 23 очка.

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