Спортивный директор «Зенита»: Хави — топ-тренер, один из лучших в своём деле

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос ответил на вопрос, верит ли он, что у главного тренера сине-бело-голубых Хавьера Паскуаля получится брать трофеи с санкт-петербургским клубом, как с «Панатинаикосом».



«Хави — топ-тренер, один из лучших в своём деле. Вот мой ответ на ваш вопрос», — приводят слова Пападопулоса «Известия».



Пападопулос и Паскуаль вместе работали в «Панатинаикосе». Под руководство Хавьера клуб выиграл два чемпионских титула подряд.



«Зенит» с победы стартовал в новом розыгрыше Евролиги. Накануне в первом матче регулярного чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 73:69. Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 23 очка.