Энтони Дэвис — после выпада Кайри Ирвинга: я не завидую Леброну Джеймсу. Это очевидно

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис перед вторым матчем финала НБА с «Майами Хит» затронул тему взаимоотношений со своим одноклубником Леброном Джеймсом.

«Я не завидую Леброну, и он мне тоже. Я думаю, это очевидно и на площадке. Когда есть два игрока, которые не проявляют эгоизма, но хотят выиграть так же сильно, как и мы, остальное приходит само собой. В нашей команде никогда не было чувства зависти», — цитирует Дэвиса Pick And Roll.

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг ранее заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014-2017 годах году выступал вместе с Леброном за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт-Уорриорз». Тогда по ходу серии «Кливленд» уступал — 1-3.