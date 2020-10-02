Гомельский высказался об игре «Зенита» и ЦСКА в первом туре Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно причин поражения московского ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Барселоной» (66:76).

«Времени на полноценную подготовку у Итудиса как раз было недостаточно. Из-за пандемии состав собирался долго и неравномерно. Кто-то не мог доехать до Москвы из-за отмены рейсов, кто-то сам тренировался там, где проводил лето, кто-то просто боялся тронуться с места. Полноценные УТС по подготовке к сезону — 45-50 дней. А растеряться было от чего. «Барса» поставила защиту с полноценной подстраховкой от пятого человека. Против такой защиты не проходит изоляция для лидеров. Джеймс так этого и не понял. Шенгелия выглядел в атаке лучше. Но мяч должен ходить предельно быстро, иначе защита успевает перестраиваться.



«Зенит» с «Анадолу Эфес» (73:69) отыграл в командный баскетбол. И ни разу не запаниковал. Очень достойная защита», — написал Гомельский на своём сайте.