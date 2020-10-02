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Церковный: старт сезона показал, что трансферы «Зенита» оправдывают себя

Церковный: старт сезона показал, что трансферы «Зенита» оправдывают себя
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что успешный старт сезона в Евролиге и Единой лиге ВТБ доказал успешность трансферной политики клуба из Санкт-Петербурга в межсезонье.

«Безусловно, мы рады успешному старту в обеих лигах. Но это только начало сезона, и выводы пока можно сделать только о том, что наши трансферные ходы себя оправдывают и что нам удалось, несмотря на все сложности, провести хорошую предсезонку. Сейчас главное, чтобы победа над лидером Евролиги прошлого сезона не помешала нам в воскресенье снова победить. Мы не имеем права на ошибки в Единой лиге ВТБ, у нас задача – дойти до финала», — приводит слова Церковного «Р-Спорт».

«Зенит» стартовал в новом сезоне Евролиги с выездной победы над турецким клубом «Анадолу Эфес» (73:69). Петербуржцы также выиграли три матча в Единой лиге ВТБ.

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