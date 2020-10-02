Гомельский: Фойгтман, Хиллиард, Боломбой явно выпадали. Курбанов вообще не атаковал кольцо

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно плохой игры в атаке баскетболистов московского ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Барселоной» (66:76).
«Я посмотрел только вторую половину матча «Барса» — ЦСКА. Мне показалось, что в определённых сочетаниях состава с защитой было не так плохо. Всё-таки пропустили менее 80 очков. А вот в атаке явно не было налажено позиционное нападение. Такие игроки, как Фойгтман, Хиллиард, Боломбой, явно выпадали. А Курбанов так и вообще ни разу не атаковал кольцо. Итудису то ли времени не хватило на полноценную подготовку, то ли акценты в атаке были расставлены неправильно», — написал Гомельский на своём сайте.
В составе российского клуба 15 очков набрал грузинский форвард Торнике Шенгелия. 13 очков в активе разыгрывающего Майка Джеймса.
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