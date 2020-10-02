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Руди Гобер попытался спровоцировать обострение конфликта НБА с Китаем

Руди Гобер попытался спровоцировать обострение конфликта НБА с Китаем
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер в «сториз» своего «инстаграма» поделился постом о задержании и жестоком обращении с уйгурскими мусульманами в Китае.

«Это неправильно», — написал под записью Гобер.

Ранее генменеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал протестующих в Гонконге, после чего НБА оказалась вовлечена в политический скандал с Китаем, где у лиги заключено много крупных контрактов.

Представители НБА после этого стараются избегать китайской темы. Однако болельщики обрадовались, что Гобер не стал принимать официальную сторону лиги.

«Это та проблема, о которой в НБА не говорят по очевидным причинам. Понятия не имею, что из этого выйдет, но Гобер проявил немалую храбрость, чтобы написать об этом. Я пытаюсь удержаться от шутки о том, что он «защищает» уйгуров, но это чертовски трудно, ребята», — написал один из пользователей Reddit.

В 2016 году НБА открыла в Китае несколько баскетбольных академий, в том числе одну — в Урумчи, столице Уйгурского автономного округа. Партнёрство с последним было прекращено.

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