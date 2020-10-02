4 игрока ЦСКА вошли в топ-20 Европы, Алексей Швед занял восьмое место

Портал Eurohoops представил рейтинг топ-100 игроков Евролиги. В десятку лучших вошли три баскетболиста российских клубов – игроки ЦСКА Майк Джеймс и Торнике Шенгелия, а также защитник «Химок» Алексей Швед.

Топ-10 выглядит следующим образом: Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»), Никола Миротич («Барселона»), Майк Джеймс (ЦСКА), Факундо Кампаццо («Реал»), Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Нандо Де Коло («Фенербахче»), Торнике Шенгелия (ЦСКА), Алексей Швед («Химки»), Ник Калатес («Барселона»), Скотти Уилбекин («Маккаби»).

Места 11-20: Никола Милутинов (ЦСКА), Костас Слукас («Олимпиакос»), Энтони Рэндольф («Реал), Уилл Клайберн (ЦСКА), Кори Хиггинс («Барселона»), Малкольм Дилэйни («Милан»), Георгиос Принтезис («Олимпиакос»), Ян Веселы («Фенербахче»).