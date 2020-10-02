«Лена, держись!» Футболисты БАТЭ – арестованной Левченко, выступавшей против Лукашенко

Футболисты БАТЭ выразили в соцсетях поддержку баскетболистке Елене Левченко, которая арестована на 15 суток.
Левченко обвинили по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).
«Лена, держись! Я горжусь тем, что ты делаешь для белорусов!» — сказал Николай Сигневич.
«Лена, держись! Я всегда восхищался твоей игрой за сборную, сейчас я восхищаюсь тем, что ты делаешь для белорусского народа», — продолжил Станислав Драгун.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
Елена входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
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