Леброн — о продаже карточки за крупнейшую сумму в истории: не слышал такие цифры в детстве

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о продаже двух своих коллекционных карточек с сезона новичка НБА в «Кливленд Кавальерс» за $ 1,8 млн и $ 900 тыс.

«Я думаю, это довольно круто. Это первое, о чём я думаю, когда когда слышу эти цифры. Я не слышал такие цифры в детстве. Очевидно, этого не было там, откуда я родом. И второе, о чём я думаю, — это то, что у меня есть две собственные карточки новичка. Я буду доволен в течение очень, очень долгого времени. Что бы ни случилось, я в порядке», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.

Продажа карточки за $ 1,8 млн — рекордная сумма в истории спорта. Ранее больше всего платили за карточку бейсболиста Майка Траута — $ 922,5 тыс. Траут — трёхкратный MVP MLB в составе «Лос-Анджелес Энджелс». Сегодня он величайшая звезда в мире бейсбола, однако выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в целом считается более влиятельным спортсменом.