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Легенда ЦСКА — претендент на пост главного тренера «Хьюстона»

Легенда ЦСКА — претендент на пост главного тренера «Хьюстона»
Баскетбол / НБА 0

«Хьюстон Рокетс» проведёт собеседования с ассистентом «Миннесоты Тимбервулвз» Дэвидом Вантерпулом и помощником «Лос-Анджелес Клипперс» Тайроном Лю, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Вантерпул присоединился к «Миннесоте» в прошлом году. До этого он работал ассистентом в московском ЦСКА (2007-2012) и «Портленде» (2012-2019). Вантерпул — двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА в качестве игрока (2006) и помощника тренера (2008).

По данным Войнаровски, «Нью-Орлеан Пеликанс» также планирует провести интервью с Тайроном Лю. Кроме того «Клипперс», которые скоро приступят к поиску нового главного тренера после увольнения Дока Риверса, также рассмотрят повышение Лю.

«Рокетс» покинул главный тренер Майк Д’Антони после вылета команды во второй раунда плей-офф НБА в сезоне-2019/2020.

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