Легенда ЦСКА — претендент на пост главного тренера «Хьюстона»

«Хьюстон Рокетс» проведёт собеседования с ассистентом «Миннесоты Тимбервулвз» Дэвидом Вантерпулом и помощником «Лос-Анджелес Клипперс» Тайроном Лю, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Вантерпул присоединился к «Миннесоте» в прошлом году. До этого он работал ассистентом в московском ЦСКА (2007-2012) и «Портленде» (2012-2019). Вантерпул — двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА в качестве игрока (2006) и помощника тренера (2008).



По данным Войнаровски, «Нью-Орлеан Пеликанс» также планирует провести интервью с Тайроном Лю. Кроме того «Клипперс», которые скоро приступят к поиску нового главного тренера после увольнения Дока Риверса, также рассмотрят повышение Лю.



«Рокетс» покинул главный тренер Майк Д’Антони после вылета команды во второй раунда плей-офф НБА в сезоне-2019/2020.