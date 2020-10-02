Илона Корстин: победы «Зенита» нельзя отнести к сюрпризам. С главным тренером клуб угадал

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о старте «Зенита» в сезоне-2020/2021. Клуб из Санкт-Петербурга добыл три победы в Единой лиге и обыграл «Анадолу Эфес» (73:69) в гостевом матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Я думаю, что победы «Зенита» нельзя отнести к сюрпризам — команда сейчас совсем другая. «Зенит» поменял многих игроков, поменял главного тренера. Я считаю, что именно с главным тренером Хавьером Паскуалем клуб угадал. Нет ярких звёзд — есть игроки очень хорошего уровня с хорошей репутацией. Но тренер сделал из этой команды сплочённый коллектив, и мне нравится мысль, которая присутствует сейчас и в нападении, и в защите. Разбираются все слабые стороны соперника, перекрываются лидеры. Самое главное — игроки выполняют установку тренера. Есть взаимодействие между игроками и тренером, есть химия. Посмотрим, пока «Зенит» выглядит очень организованно», — цитирует Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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