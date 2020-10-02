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Экс-звезда российских клубов признан лучшим игроком Лиги чемпионов

Экс-звезда российских клубов признан лучшим игроком Лиги чемпионов
Баскетбол / Еврокубок 0

Защитник греческого клуба АЕК Кит Лэнгфорд был признан самым ценным игроком Лиги чемпионов по итогам сезона-2019/2020. Он в среднем набирал 19,4 очка (второй результат в лиге), а также набирал более 25 очков в пяти матчах. В плей-офф у Лэнгфорда было в среднем по 21 очку.

Американский игрок хорошо известен в России. Атакующий защитник выступал на протяжении двух сезонов за УНИКС. В августе 2019 года он перебрался в АЕК. Помимо этого он выступал в Италии, Израиле, Китае и Греции.

Приз Лэнгфорду вручат перед матчем команды в плей-офф «Финала восьми». Первым соперником АЕК станет испанская «Сарагоса».

Сезон в Лиге чемпионов был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Несмотря на тяжёлую ситуацию, организаторы решили завершить сезон.

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