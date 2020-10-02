Дуайт Ховард высказал мнение о Леброне Джеймсе и Рэджоне Рондо

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поделился мнением о совместной игре с Леброном Джеймсом и Реджоном Рондо.



«Мы должны были стать одной командой намного раньше. Но мы в любом случае рады, что можем провести время вместе. Наши дети стали старше, мы стали старше, поэтому опыт, который был у нас в прошлом, а также возможность показать нашим детям, как мы переживаем этот период, стали потрясающей возможностью. Думаю, нам всем очень понравилось работать вместе, делиться друг с другом историями своей жизни и опытом и иметь возможность соперничать.



Мы знали друг друга в разных командах, так что знаем, каково это — играть друг против друга. Теперь, будучи в одной команде, все мы обладаем тем же инстинктом убийцы. Единственное, что имеет значение, — это победа, и мы собираемся продолжать придерживаться этого. Возможность играть вместе с Леброном и Рондо — это потрясающе», — приводит слова Ховарда ASAP Sports.