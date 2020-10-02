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Агент: видно, что ЦСКА лихорадит

Агент: видно, что ЦСКА лихорадит
Баскетбол / Евролига 0

Агент Станислав Рыжов высказался о выступлении ЦСКА в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (66:76).

«Конечно, нельзя считать провалом поражение от такой сильной команды, как «Барселона». Считаю её главным фаворитом сезона Евролиги. Тем не менее видно, что «армейцев» лихорадит. Прежде всего их заднюю линию во главе с Майком Джеймсом – лидером команды. Опасаюсь, что неровная игра Джеймса может стать лейтмотивом всего сезона и это скажется на результатах «армейцев». Возвращение Николы Милутинова, который не сыграл с «Барселоной», не решит проблемы задней линии.

Никто вам сейчас не сможет сказать, насколько неудачи ЦСКА на старте сезона связаны с проблемами летней подготовки. Хотя у них действительно были заметны проблемы в концовках матчей уже на предсезонном Кубке Невы, где они упустили 16 очков преимущества в игре с «Зенитом» и с большим трудом одержали победу в два очка (80:78). Нужно дать ЦСКА время», — цитирует Рыжова «Спорт день за днём».

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