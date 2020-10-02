Редик — о назвавшем Дончича «трусливой белой задницей» Харрелле: обратного расизма нет

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик в подкасте экс-игроков НБА Мэтта Барнса и Стивена Джексона «All The Smoke» прокомментировал эпизод, произошедший между тяжёлым форвардом «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезом Харреллом и защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем во время плей-офф.



Харрелл назвал словенца «трусливой белой задницей». Инцидент случился в ходе третьего матча между «Клипперс» и «Маверикс» в серии первого раунда плей-офф. Харрелл извинился перед Дончичем перед началом четвёртого матча, Лука принял его извинения.



Редик не видит расистского смысла в словах Харрелла, поскольку убеждён, что обратного расизма не существует.



«В этом не было ничего особенного. Понимаю реакцию на данный эпизод, но не считаю, что есть обратный расизм. Не думаю, что это существует», — заявил Редик.