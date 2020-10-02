Кевин Гарнетт: обращаюсь ко всем любителям Леброна Джеймса, которые ничего не знают

Легенда НБА Кевин Гарнетт напомнил, как он в составе «Бостон Селтикс» обыграл Леброна Джеймса в плей-офф 2010 года, после чего тот покинул «Кливленд Кавальерс» и сформировал «Большое трио» с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.

«Обращаюсь ко всем любителям Леброна Джеймса, которые ничего не знают и кому было на самом деле четыре или даже два года, когда я говорил об этом. Сколько им сейчас? 10 лет? Возможно, 12-13? Они говорят: «Да ты вообще ничего не сделал!». Я понимаю. Вы защищаетесь. Вы любите Леброна. Но когда мы сформировали свою команду в «Бостоне», Леброн не мог её пройти. Вот почему я говорю, что мы сняли с него майку «Кливленд Кавальерс» в 2010 году. Леброн закопал её под ареной «TD Гарден». Майка с №23 Леброна была похоронена под этой ареной», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.