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«Химки» начали выступление в Евролиге с поражения

«Химки» начали выступление в Евролиге с поражения
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» проиграли в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикосу». Встреча прошла на «Арене Мытищи» и завершилась победой гостей со счётом 78:76 (17:24, 22:17, 23:18, 14:19).

Встреча началась не в пользу подмосковной команды — первая десятиминутка завершилась со счётом 24:17 в пользу греческой команды. Во второй четверти «Химкам» удалось сократить отставание до двух очков.

В третьем игровом отрезке «Химки» сумели совершить рывок и выйти вперёд на три очка. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой «Панатинаикос» в концовке оказался сильнее — при счёте 78:76 в пользу греков у Бертанса был шанс забросить трёхочковый, однако он промахнулся при броске из-за дуги.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал набравший 16 очков Иоаннис Папапетру. В составе «Химок» 15 очков набрал Девин Букер.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
02 октября 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
76 : 78
Панатинаикос
Афины, Греция
Химки: Букер - 15, Дайр. Бертанс - 14, Микки - 12, Зайцев - 11, Йеребко - 9, Тимма - 9, Карасёв - 3, Моня - 3, Барашков, Воронов, Вяльцев
Панатинаикос: Папапетру - 16, Митоглу - 12, Бентил - 11, Бохоридис - 10, Фостер - 10, Недович - 7, Папаяннис - 6, Огюст - 4, Калаицакис - 2, Дипларос, Каселакис, Персидис
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