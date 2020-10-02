«Химки» начали выступление в Евролиге с поражения

Подмосковные «Химки» проиграли в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикосу». Встреча прошла на «Арене Мытищи» и завершилась победой гостей со счётом 78:76 (17:24, 22:17, 23:18, 14:19).
Встреча началась не в пользу подмосковной команды — первая десятиминутка завершилась со счётом 24:17 в пользу греческой команды. Во второй четверти «Химкам» удалось сократить отставание до двух очков.
В третьем игровом отрезке «Химки» сумели совершить рывок и выйти вперёд на три очка. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой «Панатинаикос» в концовке оказался сильнее — при счёте 78:76 в пользу греков у Бертанса был шанс забросить трёхочковый, однако он промахнулся при броске из-за дуги.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал набравший 16 очков Иоаннис Папапетру. В составе «Химок» 15 очков набрал Девин Букер.
- 2 октября 2020
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