Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Смит: даже не знаю, говорил ли кто-нибудь что-то столь невежественное, как Кайри Ирвинг

Смит: даже не знаю, говорил ли кто-нибудь что-то столь невежественное, как Кайри Ирвинг
Баскетбол / НБА 0

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал заявление разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, который ранее высказался о ситуации в команде после назначения Стива Нэша на пост главного тренера.

«Не вижу, почему нам нужно обязательно выделять главного тренера. Кевин Дюрант мог бы быть главным тренером, я мог бы быть главным тренером врем от времени», – сказал Ирвинг.

«Возможно, это самое невежественное, что я когда-либо слышал от игроков. «Нам действительно не нужен тренер?» Назовите мне хоть одного игрока в истории спорта, которому никогда не нужен был тренер. Билл Расселл был играющим тренером. Но до этого у него был Рэд Ауэрбах. Майкл Джордан не хотел играть ни за кого, кроме Фила Джексона. Даже не знаю, слышал ли я, чтобы кто-нибудь из баскетболистов говорил что-то столь невежественное», – приводит слова Смита твиттер-аккаунт The Undefeated.

Ранее Ирвинг сделал неоднозначное высказывание, которое было воспринять как выпад в адрес Леброна Джеймса, с которым Кайри стал чемпионом НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020