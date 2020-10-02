Смит: даже не знаю, говорил ли кто-нибудь что-то столь невежественное, как Кайри Ирвинг

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал заявление разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, который ранее высказался о ситуации в команде после назначения Стива Нэша на пост главного тренера.



«Не вижу, почему нам нужно обязательно выделять главного тренера. Кевин Дюрант мог бы быть главным тренером, я мог бы быть главным тренером врем от времени», – сказал Ирвинг.



«Возможно, это самое невежественное, что я когда-либо слышал от игроков. «Нам действительно не нужен тренер?» Назовите мне хоть одного игрока в истории спорта, которому никогда не нужен был тренер. Билл Расселл был играющим тренером. Но до этого у него был Рэд Ауэрбах. Майкл Джордан не хотел играть ни за кого, кроме Фила Джексона. Даже не знаю, слышал ли я, чтобы кто-нибудь из баскетболистов говорил что-то столь невежественное», – приводит слова Смита твиттер-аккаунт The Undefeated.

Ранее Ирвинг сделал неоднозначное высказывание, которое было воспринять как выпад в адрес Леброна Джеймса, с которым Кайри стал чемпионом НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс».