Эксперт — о выпаде Ирвинга в адрес Леброна: Кайри абсолютно прав

Известный телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал резонансные высказывания разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Ранее Ирвинг заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Кайри Ирвинг в 2014-2017 годах году выступал вместе с Леброном за «Кливленд Кавальерс».
«Кайри полностью прав», — лаконично высказался о словах Ирвинга Бэйлесс. При этом эксперт не стал пояснять свою позицию.
Ирвинг после резонансных слов о Дюранте призвал не трактовать его мнение, как попытку сравнивать игроков.
«Почему это всегда должно быть в формате брат против брата? Почему? Если мои слова касаются кого-то, я называю имена. Не слушайте фальшивые истории, не поддавайтесь этому. Пусть люди живут своей жизнью. Это всего лишь игра», — пояснил Ирвинг.
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