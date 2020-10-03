Эксперт — о выпаде Ирвинга в адрес Леброна: Кайри абсолютно прав

Известный телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал резонансные высказывания разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Ранее Ирвинг заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Кайри Ирвинг в 2014-2017 годах году выступал вместе с Леброном за «Кливленд Кавальерс».

«Кайри полностью прав», — лаконично высказался о словах Ирвинга Бэйлесс. При этом эксперт не стал пояснять свою позицию.

Ирвинг после резонансных слов о Дюранте призвал не трактовать его мнение, как попытку сравнивать игроков.

«Почему это всегда должно быть в формате брат против брата? Почему? Если мои слова касаются кого-то, я называю имена. Не слушайте фальшивые истории, не поддавайтесь этому. Пусть люди живут своей жизнью. Это всего лишь игра», — пояснил Ирвинг.