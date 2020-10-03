Чирлидерши исполняли сальто, Седокова целовала Тимму. Фото с «Химки» — «Панатинаикос»

Вчера, 2 октября, в Мытищах на «Арене Мытищи» в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» проиграли «Панатинаикосу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 78:76 (17:24, 22:17, 23:18, 14:19).



Встреча началась не в пользу подмосковной команды — первая десятиминутка завершилась со счётом 24:17 в пользу греческой команды. Во второй четверти «Химкам» удалось сократить отставание до двух очков.

В третьем игровом отрезке «Химки» сумели совершить рывок и выйти вперёд на три очка. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой «Панатинаикос» в концовке оказался сильнее — при счёте 78:76 в пользу греков у Бертанса был шанс забросить трёхочковый, однако он промахнулся при броске из-за дуги.

Самым результативным игроком встречи стал игрок греческой команды Иоаннис Папапетру (16 очков, 8 подборов и 3 результативные передачи). В составе «Химок» лучший результат у Девина Букера (15 очков и 7 подборов).

В 2-м круге Евролиги «Химки» примут литовский «Жальгирис». Встреча состоится 9 октября.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Панатинаикос» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.