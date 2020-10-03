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Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Майами». Счёт финальной серии — 2-0

Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Майами». Счёт финальной серии — 2-0
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 33 очка и сделавший 9 подборов. Вторая результативность — у центрового Энтони Дэвиса, сделавшего дабл-дабл: 32 очка и 14 подборов. В составе «Майами» дабл-даблом отличился Джимми Батлер, который набрал 25 очков и отдал 13 передач.

Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч между командами состоится 5 октября и стартует в 2:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
03 октября 2020, суббота. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 114
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Дэвис - 32, Рондо - 16, Колдуэлл-Поуп - 11, Кузма - 11, Карузо - 6, Моррис - 6, Ховард - 6, Грин - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Смит, Уэйтерс, Хортон-Такер
Майами Хит: Батлер - 25, Олиник - 24, Хироу - 17, Нанн - 13, Краудер - 12, Робинсон - 9, Игуодала - 7, Леонард - 7, Адебайо, Александер, Винсент, Горан Драгич, Джонс, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
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