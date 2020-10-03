Эксперт: Кайри Ирвинг — самый опасный тип человека. У него IQ 112, а он думает, что 180

Аналитик НБА на FOX Sports Ник Райт раскритиковал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

«Мы могли бы показать вам статистику в плей-офф Кайри и Леброна Джеймса, но это явно не конкуренты. Есть игрок, который лучше всех справился со своей работой. И есть тот, кто может забить всего два броска за игру. Речь о годах, когда Кайри не был привязан к Леброну Джеймсу, выдал проигрышный баланс с несколькими вариациями товарищей по команде в нескольких командах.



Вот что я скажу: Кайри — самый опасный тип человека. Довольно умный парень, который думает, что он гений. Но у него IQ 112, а он думает, что 180. Это парень, который на самом деле получил четыре с половиной балла по философии и думает, что он решает судьбу мира. Это парень, который постоянно ошибается в фактах. А когда вы говорите ему, что его факты неверны, вы знаете, что он отвечает? Проведите своё исследование… Хуже всего то, что, когда его критикуешь, он убегает от этого», — цитирует Райта Fadeaway World.

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг ранее заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014-2017 годах выступал вместе с Леброном за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт-Уорриорз». Тогда по ходу серии «Кливленд» уступал — 1-3.