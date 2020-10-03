Эрик Споэльстра — о 0-2 в серии с «Лейкерс»: плевать на то, что все думают о «Майами»

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра не обращает внимания на критиков, которые списали его команду со счетов после второго поражения в серии финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:124, 0-2).
«Плевать на то, что все думают о нашей команде. Что нужно сделать для исправления ситуации? Всё, что необходимо. Всё просто. Если вы чего-то сильно хотите, то разберётесь с проблемой. Наша команда чрезвычайно упорная, настойчивая. Нам просто нужно придумать, как победить этого соперника. Мы уважаем высокий уровень оппонента, с которым играем, но должны разобраться с этим и одолеть их.
Мне нравится многое из того, что мы показали сегодня вечером, но нужен другой уровень жёсткости. Это дало бы нам реальную возможность зацепиться за результат в концовке. Это часть процесса изучения того, как перейти на следующий уровень. Завтра у нас будет время пересмотреть игру, чтобы исправиться в дальнейшем", — приводит слова Споэльстры ASAP Sports.
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