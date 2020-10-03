Фрэнк Вогель отреагировал на победу «Лейкерс» во втором матче финала НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии НБА с «Майами Хит» и дал высокую оценку игре Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«То, как они работают друг с другом, просто невероятно. Как вы уже сказали, они оба играют на фантастическом уровне и полны решимости выиграть чемпионат. Но пока что мы прошли меньшую часть пути, у нас впереди долгая дорога. Против нас играет невероятно качественная команда, которая блестяще выиграла Восточную конференцию. Мы относимся к сопернику с уважением. Но мои парни играют на очень высоком уровне, и я надеюсь, мы сможем одержать ещё две победы», — сказал Вогель.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч между командами состоится 5 октября и начнётся в 2:30 мск.