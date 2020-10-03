Леброн: дуэт Коби и Шака — самый доминирующий когда-либо. Теперь мы с ними в одном ряду

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы во втором матче серии финала НБА с «Майами Хит» (124:114, 2-0) отметил, что ему и его одноклубнику Энтони Дэвису приятно быть упомянутыми в одном ряду с легендарными Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом.
«Ещё в старшей школе понял, что дуэт Коби и Шака является самым доминирующим, который видел в жизни с точки зрения баскетбола. Очевидно, мы знаем о мощи, которую Шак привнёс в игру. Нужно также учитывать элегантность и силу, с которыми играл Коби. Они доминировали на обоих концах площадки. Так что упоминание меня и Энтони Дэвиса в одном ряду с ними очень приятно. Я вырос, восхищаясь Коби. Восхищался им, когда был ребенком. Сила, с которой играл Шак… Очень приятно, что теперь мы упоминаемся в одном ряду с этими великими людьми», — цитирует Джеймса ASAP Sports.
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